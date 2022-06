Congonhinhas terá R$ 340 mil para compra de novo caminhão

Recurso já foi liberado e licitação autorizada

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) confirmou a liberação de R$ 340 mil para a aquisição de um novo caminhão caçamba para a prefeitura de Congonhinhas. O recurso, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, já foi liberado e autorizada a licitação para a compra do veículo.

“É um compromisso assumido com o ex-prefeito Nenê do Vaz, e que mostra a nossa preocupação com o desenvolvimento de Congonhinhas. Temos uma parceria e uma história de trabalho pela cidade e, com este caminhão, queremos reforçar que estamos sempre presentes para atender às demandas da comunidade”, disse o deputado.

“Congonhinhas precisa de investimentos e, com este caminhão, o deputado Romanelli demonstra o respeito e gratidão pelo município que sempre representou na Assembleia Legislativa do Paraná. Esse é o nosso jeito de dizer: muito obrigado, Congonhinhas”, completa o ex-prefeito Nenê do Vaz.