Confira a agenda da Alep

Encontro remoto será uma oportunidade para discutir a inclusão das ciclovias no modelo apresentado pelo Governo Federal

A Assembleia Legislativa do Paraná programou uma série de eventos para a primeira semana de trabalhos do mês de maio. Além das sessões plenárias nas tardes de segunda a quarta-feira e das reuniões de comissões temáticas, outros eventos aproximam a sociedade do Poder Legislativo. Confira:

– Na segunda-feira tem a audiência pública “Histórico do Parque Nacional do Iguaçu – Relevância para Biodiversidade”, comandada pelo deputado Goura (PDT), presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais.

O encontro reúne especialistas e lideranças das regiões Oeste e Sudoeste para discutir o presente e o futuro da maior área de preservação da Mata Atlântica no país. O evento começa às 7 da noite com transmissão ao vivo da TV Assembleia e redes sociais do Legislativo.

– Na quinta-feira acontece a audiência pública “Pedágio: estruturas cicloviárias e passagens de fauna”, da Frente Parlamentar Sobre o Pedágio, coordenada pelo deputado Arilson Chiorato (PT).

O encontro remoto é uma oportunidade para discutir a inclusão das ciclovias no modelo apresentado pelo Governo Federal para as concessões das rodovias paranaenses após o término dos atuais contratos, em novembro.

Segundo o deputado Goura, membro da Frente Parlamentar, mais de três mil quilômetros serão concedidos, mas apenas 73 quilômetros contam hoje com vias especiais para os ciclistas.

– Já na sexta-feira, tem a audiência pública “PEC 32/2020, Reforma Administrativa e os Prejuízos para o Serviço Público e Servidores” para discutir a Proposta de Emenda à Constituição do Poder Executivo Federal para dar início à Reforma Administrativa.

O encontro é uma proposta dos deputados: Professor Leu (PT), Luciana Rafagnin (PT), Arilson Chiorato, Boca Aberta Junior (PROS) e Goura.