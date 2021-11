Comemoradas filiação e a pré-candidatura de Moro

Ao longo do último ano, empresários promoveram ações de defesa para incentivar o ex-juiz a concorrer à em 2022



O grupo de empresários que há mais de um ano encampou a campanha para convencer o ex-juiz e ministro Sergio Moro a participar do próximo pleito eleitoral, comemorou sua filiação ao Podemos e a pré-candidatura a presidência da República em 2022. Na avaliação deles, a decisão de Moro em ingressar no partido representa o primeiro passo de uma longa caminhada que será consagrada na campanha eleitoral do ano que vem.



Entre os empresários, anônimos e conhecidos dirigentes de entidades de classe, um deles é Gláucio Geara, que já foi secretário da Fazenda do Paraná, dirigiu grandes entidades pelo Brasil e também ficou muito feliz com a candidatura de Sergio Moro. “A partir de Curitiba e do Paraná fizemos uma mobilização muito forte, que encontrou eco em todas as regiões do país”, comentou.



“Nossa expectativa é que o Sergio Moro deixasse a magistratura para se tornar presidente, mas como ele aceitou ser ministro, entendemos que o projeto ficaria ainda mais fortalecido para agora”, ressaltou Fábio Aguayo, empresário e presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar).



Atuação

Os empresários lembram que este trabalho de convencimento de Moro se fortaleceu logo de sua saída do atual governo. O ex-juiz passou a ser alvo de ataques, principalmente na internet, quando lançamos diversas ações em defesa do agora pré-candidato.



As ações ao longo do último ano incluíram também a confecção de outdoors que foram espalhados em pontos chaves da maioria das capitais do país e dos grandes centros urbanos do Paraná. Também criamos adesivos e incentivamos movimentos de classes (profissionais liberais) a aderirem a campanha, que teve seu êxito coroado esta semana, completou Aguayo.