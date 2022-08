Começa novo ciclo do futuro, diz Romanelli

Confirmado como candidato à reeleição

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli foi confirmado neste sábado, 30, como candidato do PSD nas eleições de 2 de outubro. O partido realizou sua convenção estadual em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e confirmou a candidatura à reeleição do governador Ratinho Júnior, além das chapas aos legislativos estadual e federal. Cerca de cinco mil pessoas participaram do encontro.

Segundo Romanelli, o PSD terá um conjunto de candidatos com muita representatividade e acredita que o governador Ratinho Junior deve confirmar o favoritismo registrado nas pesquisas nas eleições de outubro. “É um novo capítulo que o PSD escreve na história política do Paraná”, avaliou o deputado. “Neste 30 de julho, abre-se um novo ciclo em relação ao futuro do governo do Paraná e das representações no legislativo estadual e federal”, destacou.

De acordo com Romanelli, o PSD é uma legenda aberta a novas ideias e propostas para a construção de uma sociedade mais democrática, justa e igualitária. “Então o 55 vai com força total para estas eleições”, declarou. “Governar é sempre o desafio, mas o Paraná está no rumo certo com o governador Ratinho Júnior e estamos juntos nesta caminhada”.

Romanelli explicou que após a confirmação das candidaturas pelo partido ainda é necessário cumprir os prazos da Justiça Eleitoral antes do início efetivo da campanha. “Após o dia 15 de agosto é que iniciamos efetivamente a nossa caminhada eleitoral. Temos muito a mostrar para a população e otimistas em relação ao resultado das eleições”, afirmou o deputado.