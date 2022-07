MDB / PR age e TRE suspende divulgação de pesquisa irregular

Sondagem eleitoral carece de credibilidade

O MDB do Paraná obteve, neste fim de semana, uma decisão liminar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), suspendendo a divulgação de sondagem eleitoral registrada pelo instituto Agora Pesquisa.

Na representação protocolada pela legenda, foi argumentado que a pesquisa eleitoral nº PR-03369/2022 não informou quaisquer dados relativos ao “nível econômico da pessoa entrevistada”.

Em decisão liminar, a Juíza Auxiliar do Tribunal Eleitoral, Melissa de Azevedo Olivas, sustentou-se no fato de que o instituto de pesquisa não incluiu em seu plano amostral a devida ponderação quanto ao nível econômico do eleitoral entrevistado, desatendendo a exigência contida na Resolução 23.600/2019 do TSE.

Caso descumprimento da decisão e divulgação dos resultados da pesquisa impugnada, a multa diária é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).