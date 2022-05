Curiúva terá PA e reforma de UBS com R$ 4,5 milhões

Além da regularização fundiária e dos projetos de urbanização, o governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta quinta-feira (12), em passagem pelo Norte Pioneiro, investimentos de R$ 4,5 milhões em ações para melhorar o atendimento de saúde em Curiúva.

O pacote contempla a construção de um espaço para Pronto Atendimento, no valor de R$ 3,6 milhões; a reforma de uma Unidade de Saúde Básica (UBS) do tipo I, com custo de R$ 650 mil e contrapartida municipal; equipamentos de ultrassom para Qualificação da Atenção Primária com viés na implementação da Rede Materno Infantil, de R$ 130 mil; e um veículo utilitário básico, de R$ 70 mil, como forma de organizar o transporte sanitário. Os recursos são da Secretaria de Estado da Saúde.

“Isso tudo vai mudar a saúde de Curiúva. O atendimento será qualificado e a população não precisará mais ser refém da cidade grande. Não terá mais que se deslocar por 300, 400 quilômetros para realizar um tratamento simples ou uma cirurgia simples, como de apendicite, por exemplo”, afirmou Ratinho Junior.

O novo complexo médico permitirá ampliar o atendimento à população do município, com investimento na rede de serviços públicos de saúde. Em fase de finalização de projeto, o Pronto Atendimento contará com uma área construída de 812,89 metros quadrados e tem valor estimado de R$ 3,6 milhões. “A pandemia mostrou como a saúde é necessária e a importância de se ter estrutura, capacidade de atendimento para poder salvar vidas”, destacou o governador.

Fotos: Jesu Campos

PRONTO ATENDIMENTO – De acordo com a Saúde, os Pronto Atendimento Municipais (PAMs) seguem um padrão. São edificações destinadas a serviços de baixa e média complexidade dentro do programa da Rede de Urgência do Ministério da Saúde. A demanda dos pacientes é espontânea, podendo receber aqueles referenciados pelo SAMU, caso seja compatível com a complexidade.

O projeto prioriza a setorização. Ou seja, o lado direito do empreendimento será destinado a consultas e triagem. Já o lado esquerdo permitirá a realização de exames, suturas, emergência, observação/aplicação de medicamentos. No bloco dos fundos ficarão o apoio logístico e serviço.

Com acessos distintos para serviços, pacientes transportados e público, o projeto priorizou o fluxo das atividades internas. A sala de espera principal é para o registro e recepção do paciente, sendo que o complexo é dotado de uma sala exclusiva pós-acolhimento (Triagem).

“Servirá para que o paciente tenha uma referência na cidade quando estiver doente. Dará mais capacidade de atendimento, ajudando a desafogar a UBS”, destacou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Ele lembrou que a UBS de Curiúva também passará por reformas, garantindo mais estrutura para quem precisa usar os serviços médicos. “Atendimento mais digno e perto de casa”, disse.

O horário de atendimento do setor do Pronto Atendimento ficará a cargo do município, podendo funcionar por 24 horas ou em horários específicos.

“Eu me identifico com o governador por também priorizar os menos favorecidos. São eles que precisam de nós. O pessoal da Saúde sabe disso e sabe da importância desses investimentos confirmados para a cidade”, ressaltou o prefeito de Curiúva, Nato Moura.

