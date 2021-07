Cobra se reúne com vereador Wagner Calixto em Andirá

Encontro debateu demandas do município

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve em Andirá, com o vereador Wagner Calixto e lideranças da cidade (fotos). Durante o encontro, o parlamentar falou sobre sua atuação na Assembleia Legislativa, seu trabalho junto ao Governo do Estado e ouviu as demandas do município.

“Quero destacar aqui que, através de emenda parlamentar, consegui recursos para a castração de cães e gatos. A ONG Ajude Adote e Denuncie, que abriga animais abandonados, será beneficiada com a ação. Ela está aqui representada pela empresária Isabel Takano.

Também garanti recursos para uma ambulância para Andirá. É uma honra encontrar parceiros que acompanham e apoiam nosso trabalho. O vereador Wagner Calixto é um deles e estamos trabalhando junto ao Governo do Estado para atender as demandas existentes na cidade que ele tem nos passado”, afirmou o parlamentar.