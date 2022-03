Cobra Repórter visita S. José da Boa Vista e encontra lideranças

Parlamentar ouviu demandas do município e discutiu o pleito

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, visitou, nesta quarta-feira (02), a cidade de São José da Boa Vista. O parlamentar se reuniu com o ex-vereador Valdemir Thomaz de Aquino, que é empresário e liderança do município.

“O ex-vereador Aquino é um grande amigo, conversamos sobre as demandas de São José da Boa Vista, principalmente, nas áreas de infraestrutura e saúde. Ele solicitou também para mim um trator para a cidade. Vou em busca de recursos do Governo do Estado para atender os pedidos”, afirmou o parlamentar.

Na companhia do ex-vereador Aquino, o deputado visitou a Prefeitura e também a Câmara de Vereadores. Estiveram presentes nas reuniões o prefeito José Lázaro Ferraz ( Zezinho), o ex-chefe do executivo José Isac, o secretário municipal de Agricultura, Vagner Gravena, os vereadores Jovane de Oliveira, Carlos Eduardo de Oliveira, José Lucas Rolim e Glei Marcelo Barbosa.