Cobra Repórter se reúne com prefeita e equipe em Itambaracá

Chefe do executivo ressaltou conquistas viabilizadas pelo vice-líder do governo

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve, nesta quinta-feira (26), em Itambaracá, a convite da prefeita Mônica Zambon e do vice-prefeito Marquinhos Andrade. Ele se reuniu com a prefeita e sua equipe quando destacou os recursos que garantiu para a cidade.

“Tenho trabalhado por Itambaracá.Já destinei cestas básicas para famílias carentes, uma Van, um caminhão-pipa, entre outros. Estamos destinando recursos também para mais um veículo, para a castração de cães e gatos, uma ambulância e tem mais ainda para anunciar em breve”, sublinhou o parlamentar, que cumpre o segundo mandato.

O deputado destacou que a parceria com a deputada federal Aline Sleutjes rendeu mais um excelente resultado para Itambaracá que vai receber R$ 200 mil em recursos do Ministério da Saúde.