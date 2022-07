Dep. Cobra Repórter informa homologação da licitação de praça

“Manjiro Watanabe” no centro do município de Uraí

“Quero, mais uma vez, agradecer a parceria e a confiança do prefeito de Uraí, Angelo Tarantini, e do vice-prefeito, William Xavier. O valor da reforma é de R$ 209.130,44 e contempla pergolado de madeira, bancos de madeira, lixeiras, mesa com bancos de concreto, luminárias, calçada em paver, rampas de acessibilidade e paisagismo”, disse o vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), quando a secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu) homologou a licitação para a revitalização da Praça Manjiro Watanabe, em Uraí.

“Essa é mais uma de nossas conquistas para Uraí, porque já anunciei também outros recursos importantes para o município para a aquisição de uma ambulância, para a pavimentação asfáltica e para a castração de cães e gatos. Garanti ainda quatro veículos para a saúde pública e, através de uma parceria com a deputada federal Aline Sleutjes, destinaremos R$ 200 mil para a Santa Casa de Uraí”, afirmou o deputado Cobra Repórter.