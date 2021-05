Cobra reforça combate de crimes contra animais

Denúncias podem ser feitas no serviço Disque Denúncia 181 que atende todo Paraná

“Nosso objetivo é o bem-estar animal! Lutamos constantemente contra os maus-tratos: todo o animal possui direitos; o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado o homem a cometer crimes terríveis contra os animais e contra a natureza”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que é um defensor da causa animal. Nesta segunda-feira (04), o deputado, juntamente com o vereador Paulo Sérgio Ratolino, pediu para que a Polícia Ambiental investigue as mortes de 15 cavalos que ocorreram nos últimos dias por maus-tratos na cidade de Rolândia.

“Não podemos aceitar isso! A secretária municipal do Meio Ambiente também foi comunicada para tomar providências. A prefeitura tem um contrato com esta empresa que faz o recolhimento de animais de grande porte. A nossa sugestão é que esses animais sejam identificados e recolhidos pela empresa terceirizada ainda com vida para serem adotados”, ressaltou o deputado estadual Cobra Repórter.

Cobra Repórter lembra ainda que é autor da Lei Estadual nº 19.472/2018 que instituiu o Julho Dourado. O objetivo é realizar ações e motivar a população para que reflita sobre o bem-estar dos animais de rua e animais domésticos de estimação (pets) e a importância da prevenção de zoonoses.

“Prevenir os maus-tratos e respeitar os direitos dos animais pode vir a ser tarefa escolar. Essa é a proposta do projeto de lei que apresentei esse ano na Assembleia Legislativa do Paraná”, complementou o deputado estadual. O projeto pede a inclusão de conteúdos relativos a direitos dos animais e formas de proteção destes direitos nas escolas públicas e privadas do Estado do Paraná.

MAUS-TRATOS É CRIME- Conforme a Lei 14064/2020, editada e sancionada em 29 de setembro de 2020, a prática de maus-tratos a cães e gatos é crime, com possibilidade de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. Denúncias de maus-tratos e abusos contra animais podem ser feitas no serviço Disque Denúncia 181, que atende todo o Estado do Paraná.

Em 2020, o 181 recebeu 50.659 denúncias. Destas, 7.076 foram sobre maus-tratos a animais domésticos. Ou seja, a demanda representa 13,96% do total de denúncias, sendo o 3º tipo criminal mais denunciado em 2020 no Disque Denúncias.