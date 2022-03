Cobra Repórter apresenta projeto “Vale Ração” na Assembleia

Deputado quer auxílio para instituições e famílias que cuidam de bichos

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter apresentou nesta quarta-feira (9), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), um requerimento direcionado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, solicitando a implantação de um programa que auxilie as instituições que cuidam de animais abandonados e também os animais de famílias de baixa renda, o Vale Ração Pet.

“Nosso governador é sensível à causa Pet, por isso, estamos solicitando que crie um programa de governo de auxílio a instituições que cuidam de animais de estimação abandonados e também para famílias que não conseguem promover a manutenção alimentar de animais domésticos de estimação, sem fins lucrativos, como cães e gatos. Identificamos neste pós-pandemia, que em virtude do desemprego e da queda das rendas, muitas pessoas deixaram de atender seus animais de estimação ou estão sem condições de bem atender, necessitando, justamente neste momento, da caneta forte do governador do Estado”, defendeu o parlamentar.

Cobra é autor do projeto de lei que criou o Julho Dourado, mês de conscientização em relação à saúde animal, foi o idealizador do CastraPet, Programa do Governo do Paraná que está atendendo os municípios com castrações de cães e gatos e tem diversas outras propostas neste segmento.

Texto: Meire Bicudo

Foto: Jesu Campos