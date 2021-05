Cobra anuncia recursos para Sertaneja

O deputado participou de uma reunião na prefeitura com eles e ressaltou a parceria

“Recursos para a área da saúde, castração de animais e aquisição de um caminhão limpa fossa estão entre os anúncios de investimentos que trago aqui para Sertaneja”, garantiu o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, quando esteve na cidade para uma reunião com o prefeito Jamison Donizete da Silva, o vice Valdecir Carlos Martins (o Galego), com o vereador Thales Gerdulli Serafim Tavares e lideranças do município.

O deputado participou de uma reunião na prefeitura com eles e ressaltou a parceria. “Meu trabalho como parlamentar é visitar as cidades, estar sempre presente e levar recursos! Trabalho incansavelmente atendendo as necessidades dos municípios e, com Sertaneja, não podia ser diferente! Junto com o Governador Ratinho Junior, estou anunciando investimentos e, desta forma, alavancando o desenvolvimento do Norte do Paraná”, destacou o deputado Cobra Repórter.