Cidadania reafirma apoio à reeleição do governador Ratinho

Convenção reafirmou a decisão do partido

Em convenção da Federação PSDB/Cidadania realizada na noite desta quarta-feira (20), em Curitiba, os dois partidos oficializaram chapa conjunta de candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.

Na eleição para o governo, a federação adotou uma posição de neutralidade, mas os partidos estão livres para apoiar os candidatos de sua preferência. Nesse sentido, o Cidadania reafirmou seu apoio à reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, reiterando decisão que já havia sido adotada pelo diretório estadual do partido em junho do ano passado.

“A formação da federação entre o Cidadania e o PSDB não mudou em nada a nossa posição firmada em junho de 2021”, afirmou o presidente estadual do Cidadania, deputado federal Rubens Bueno.

“Decidir pelo apoio à reeleição do atual governador era e é um consenso dentro do partido. Fomos um dos primeiros partidos a tornar público esse apoio e agora só o reforçamos. Existe um propósito comum entre nós e o governador. Repetir esta dobradinha vitoriosa que aconteceu em 2018 sempre foi o único e o melhor caminho”, acrescentou Rubens.