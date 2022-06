‘Cidadania’ divulga pré-candidatura à presidência

Ela é senadora por Mato Grosso do Sul

O Cidadania do Paraná está mobilizado para fortalecer a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (foto abaixo), do MDB-MS à presidência da República. O presidente estadual do partido, deputado federal Rubens Bueno (foto acima), está percorrendo todo o estado e, ao mesmo tempo em que presta contas de seu mandato, vem reforçando junto aos prefeitos, vereadores, lideranças do Cidadania e representantes da comunidade a importância de uma terceira via nessa disputa pelo Palácio do Planalto.

Somente na última semana, o deputado visitou 22 municípios. Ao todo, desde março já foram 172 cidades que receberam a Caravana do Cidadania. “Estamos reforçando a mobilização e mostrando que a polarização entre Lula e Bolsonaro não é boa para o país. A senadora Simone Tebet representa o anseio dos brasileiros que querem um país pacificado e que siga novamente no rumo do desenvolvimento”, afirma Rubens Bueno, que já prevê um crescimento da presidenciável nas próximas pesquisas.

Para o deputado, o extremismo só prejudica e ao longo da história tem provocado atrasos e tragédias em vários países. “Simone Tebet é, neste momento, o nome para voltar a unir o país. Se formos observar as pesquisas, além da grande rejeição de alguns candidatos, os eleitores ainda não estão decididos. Dos que declaram voto nos nomes que estão liderando hoje, mais de 50% consideram mudar seus candidatos ao longo dos debates da campanha. Isso nos mostra que temos um caminho promissor pela frente”, analisa o deputado.

No Paraná, o Cidadania vai trabalhar na campanha de Simone Tebet em conjunto com o PSDB. Os dois partidos oficializaram uma Federação nacional para disputar as eleições. “Estamos confiantes no crescimento deste movimento da terceira via e com nossos mandatários mobilizados nesse trabalho de levar para os paranaenses as propostas que Tebet tem para o país. Queremos mostrar que não é possível mais o brasileiro ser obrigado a escolher entre o menos pior. Sem dúvidas, ela é a melhor opção para enfrentar os graves problemas do nosso país”, finalizou Rubens Bueno.