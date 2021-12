Cida Borghetti receberá a Comenda Ordem de Rio Branco

Condecoração será oferecida nesta quarta-feira (8)

A ex-governadora do Paraná e conselheira da Itaipu Binacional, Cida Borghetti, vai receber a Comenda da Ordem de Rio Branco, maior condecoração oferecida pelo Ministério das Relações Exteriores. A homenagem será entregue na quarta-feira (8), às 18h, em cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília.

A Ordem de Rio Branco foi instituída pelo Decreto 51.697/1963 com o objetivo de reconhecer os serviços meritórios e virtudes cívicas de brasileiros e estrangeiros, além de estimular a prática de ações e feitos dignos da menção honrosa. A condecoração faz referência ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco.

TRAJETÓRIA – Atual Conselheira da Itaipu Binacional, Cida Borghetti foi Governadora do Paraná, deputada federal e deputada estadual, por dois mandatos. É uma das principais referências no mundo no tema Primeira Infância, período que vai até os seis anos.

Também é reconhecida nacionalmente pelo trabalho em favor da mulher, crianças e adolescente, saúde preventiva, combate e tratamento do Câncer de Mama e o cuidado especial com as pessoas.

Em nove meses à frente do Governo do Paraná realizou uma gestão eficiente, transparente e com diálogo com todos os setores. Foram destinados mais de R$ 8,7 bilhões para investimentos em todas as regiões do Paraná.

Decreto: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-25-de-novembro-de-2021-362612613