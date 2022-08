Caravana de prefeitos foca Hospital de Ibaiti

Possível estadualização e regionalização após reforma e ampliação

Houve caravana de oito prefeitos do Norte Pioneiro e os assessores dos deputados Alexandre Curi, Elineu, e a assessora Araci do deputado Luiz Cláudio Romanelli, em reunião na SESA (Secretaria de Estado e Saúde do Paraná), com o Secretario de Saúde, César Neto, e com chefe de gabinete Yan Lucena Sonda, sendo a pauta da reunião a possível estadualização e regionalização do Hospital de Ibaiti após a reforma e ampliação.

Na reunião, estiveram presentes os prefeitos de Ibaiti Antonely Carvalho, Japira, Paulinho, Jaboti Regis, Tomazina Flávio Zanrosso, Jundiaí do Sul Eclair, Figueira José Carlos, Conselheiro Mairinck Alex e Pinhalão, Dionísio.

Foram solicitados mais equipamentos de uso médico hospitalar como: Raios-X digital, arco cirúrgico para cirurgias ortopédicas de grande porte e aparelho de ultrassom para o Hospital de Ibaiti, discutido também novas parcerias na saúde dos oito municípios com o Governo do Estado do Paraná.