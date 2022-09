Candidato à Presidência em Londrina e Maringá

Juntamente com o concorrente ao governo Ricardo Gomyde

Os candidatos do PDT à Presidência da República e ao Governo do Estado, Ciro Gomes e Ricardo Gomyde, estarão em Londrina e Maringá nesta sexta-feira, dia nove. É a quarta vez que Ciro vem ao Paraná neste ano e, em todas as ocasiões, manifestou sua confiança na chapa de Gomyde, Eliza Ferreira, candidata a vice-governadora, e da candidata ao Senado, Desiree Salgado.

Em Londrina, Ciro e Gomyde participam de um ato na Praça Getúlio Vargas, às 10h30. Em seguida, a comitiva parte para Maringá e participa de evento no comitê da candidata a deputada estadual Ana Lúcia, às 13h45.

“O Paraná é um resumo muito forte, para o bem ou para o mal, das coisas do Brasil. O estado tem uma economia diversificada, uma indústria poderosa, mas que está encolhendo. E o setor de serviços também está com dificuldades”, destaca Ciro.

Para Gomyde, a presença do candidato à Presidência pelo partido é a constatação da importância do Paraná no projeto de Ciro. “O PDT apresentou o fato novo nas eleições, porque tanto o atual governador, quanto o ex-governador, tiraram todos os outros candidatos. O partido decidiu apresentar suas candidaturas porque acredita nas propostas e no seu projeto para o Paraná e para o país”, explicou.

Assim como Ciro Gomes na disputa nacional, Gomyde tem o entendimento que, no Paraná, uma boa fatia do eleitorado não se sente representada pelas candidaturas que tentam polarizar as eleições. “Com a caminhar da campanha, o eleitor vai analisar melhor, escolher os seus candidatos e este é o esteio por onde vai crescer a minha candidatura”, afirmou.

Gomyde destaca ainda que sua candidatura e a de Ciro possibilitam que haja um segundo turno e que ambos estarão na disputa. O candidato a presidente afirma que a chapa do Paraná representa uma renovação do trabalhismo no estado, com novas ideias para solucionar os problemas do estado.