Câmara ganha iluminação azul em campanha 

Para a ampla prevenção ao câncer colorretal

Como parte da campanha de esclarecimento sobre o câncer colorretal, a Câmara dos Deputados recebe iluminação azul, entre hoje (29) e quarta-feira (31). A Campanha Março Azul, promovida por doze sociedades médicas, tem como objetivo incentivar diagnóstico e tratamento precoces contra esse tipo de tumor maligno, por meio da prevenção.​

O câncer colorretal, que atinge o intestino grosso ou o reto, é um dos tumores malignos mais frequentes no mundo e um dos mais letais. Estima-se que, no Brasil, cerca de 40 mil pessoas morram, por ano, vítimas da doença, sendo ela a segunda neoplasia que mais mata no país.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença pode ser tratada e muitas vezes curada, se houver prevenção e diagnóstico precoces. Entre as formas de prevenção, estão o combate ao tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, além de evitar dietas com poucas fibras ou excesso de carnes vermelhas.

Neste ano, pela primeira vez, a campanha ganha dimensão nacional, com a participação de diversos parceiros institucionais, entre eles a Câmara dos Deputados.