Bonato visita obras do Matadouro e do Parque Ecológico

De acordo com ele as obras seguem em ritmo acelerado

O prefeito João Carlos Bonato acompanhou, na tarde desta sexta-feira (17), o andamento das obras no Matadouro Municipal e do Parque Ecológico. De acordo com o gestor, acompanhado por Carlos Roberto dos Reis, mais conhecido como “Beto do Anísio”, as obras seguem em ritmo acelerado e visam atender as necessidades da população.

No Matadouro Municipal, a empresa contratada para realização dos serviços, está concretando as bases que irão suportar as caixas de tratamentos de efluentes. Essas bases vão garantir mais sustentação e segurança para os equipamentos e meio ambiente. Já no Parque Ecológico, equipes estão trabalhando na limpeza no entorno do ponto de recreação. A manutenção visa melhorar a segurança e preservação do local.

“Eu e a minha vice, Ana Maria Baggio Molini estamos satisfeitos com o trabalho da nossa equipe. Temos a certeza de que estamos no caminho certo, conseguindo atender as demandas da população e cumprindo nossas promessas em campanha. Parabéns a toda equipe que não tem medido esforços para atender aos anseios da população”, declara Bonato.