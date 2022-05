Bolsonaro e Ratinho na Marcha para Jesus

Na manhã deste sábado no Centro Cívico na Capital de todos os paranaenses

Depois de dois anos suspensa, por causa da pandemia da Covid-19, a tradicional Marcha para Jesus voltou a encher as ruas de Curitiba, na manhã deste sábado (21). O evento, que está em sua 27ª edição, é um dos maiores do gênero na Capital e também é realizado em outras cidades do país.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da caminhada em um trio elétrico com o presidente Jair Bolsanaro, o prefeito Rafael Greca e outras autoridades. Neste ano, o tema “A Alegria do Senhor é a Nossa Força” tomou conta das ruas da capital. O evento é organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep) e o Governo do Estado é um dos apoiadores.

“A Marcha para Jesus marca uma grande retomada da esperança de uma vida normal, após dois anos de muita dificuldade e sofrimento. A religião tem uma importância fundamental em confortar e levar uma palavra de solidariedade nesse momento em que muitas vezes predomina a intolerância. Sou muito agradecido pelo trabalho social das igrejas que acolhem as crianças, protegem as famílias, pela força da fé e pela solidariedade social”, ressaltou o governador.

TURISMO – Ratinho Junior explicou que a Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do Paraná, e que acontece todo terceiro sábado do mês de maio, atraindo turistas de diversas regiões do Estado e até mesmo de outras localidades. “É um dos maiores eventos públicos do Paraná”, informou Ratinho Junior. O Governo do Estado reforçou o apoio logístico e das forças de segurança pública para a realização do evento.

Fiéis de várias igrejas evangélicas de Curitiba e Região Metropolitana se concentraram bem cedo na Praça Santos Andrade e depois marcharam até a praça Nossa Senhora do Salette, no Centro Cívico, ao lado da Alep (Assembleia Legislativa) onde um palco foi montado para shows de música gospel, orações e projetos sociais. Neste ano, as igrejas evangélicas arrecadaram kits de higiene pessoal, que serão distribuídos para refugiados no Paraná.

“O governador Ratinho Junior e o Governo do Estado são grandes parceiros e apoiadores da Marcha para Jesus, estando sempre presentes na realização desse grande evento. Trata-se de uma celebração de todas as denominações e comunidades evangélicas de Curitiba e do Paraná”, destacou o bispo Cirino Ferro, presidente do Comep. “Depois de tanta tristeza, de perdas e sofrimento, agora podemos ir para as ruas e celebrar Deus e a vida com alegria e muita oração”.

