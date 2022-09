Beto quer lutar pelo S.U.S. no Congresso Nacional

Ex-secretário de Saúde defendeu vacinas e salvou vidas durante pandemia

O candidato à Câmara Federal pelo Paraná e ex-secretário de estado da Saúde, Beto Preto (PSD/PR), defende, em sua campanha eleitoral, manter viva a chama de atenção ao Sistema Único de Saúde (SUS). Durante sua gestão à frente da Saúde do Paraná, Beto concretizou diversas ações em conjunto com o Governo, como a construção e reforma de novos hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde e prontos atendimentos municipais, entre outros projetos, que somaram investimentos na ordem de R$ 869 milhões.

Em março de 2020, em uma coletiva de imprensa, Beto teve a dura missão de anunciar a presença do vírus responsável pela Covid-19 no estado do Paraná. Enquanto secretário, defendeu a vacina e agiu em centenas de ações e medidas de prevenção ao vírus, visando o combate à doença e a estabilização do cenário epidemiológico no estado.

Foi durante a gestão de Beto Preto que o Paraná foi reconhecido nacionalmente como o estado que mais aplicou testes contra a Covid-19 e que pagou o menor valor por unidade na compra de um respirador artificial. Hoje, o cenário é um dos mais promissores de todo o país, com cerca de 80% dos paranaenses já vacinados com, pelo menos, duas doses da vacina.

Beto Preto também defendeu a transparência e a cautela durante o início da vacinação em 2021, colocando a vida dos paranaenses como prioridade. A relação de parceria com hospitais, públicos, privados e filantrópicos, também foi uma ação que orgulha sua gestão, uma vez que, no pior período da pandemia, todas estas organizações colocaram suas estruturas à disposição do Governo e possibilitaram a maior abertura de leitos da história da saúde do Paraná.

Carlos Alberto Gebrim Preto é médico, ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde do Paraná. Foi considerado o prefeito mais bem votado do país para cidades de médio porte e concorre à uma cadeira na Câmara Federal pelo Paraná.