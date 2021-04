Beto e Antonely lançam ‘Corujão’

Ontem à noite com Alexandre Curi e vice-prefeito Ulisses Mingote

O prefeito Dr. Antonely Carvalho lançou na noite desta quinta-feira (22), o “Corujão da Vacinação”, ao lado do secretário de Estado da Saúde Beto Preto, do deputado estadual Alexandre Curi, do vice-prefeito Ulisses Mingote, do secretário Municipal de Saúde de Ibaiti Leandro Moreira dos Reis e vereadores.

A campanha estende o horário de aplicação das vacinas contra a Covid-19 até 21 horas. A imunização com horário ampliado começou às 17 horas e foi realizada pela equipe de vacinação municipal da Secretaria Municipal de Saúde na tenda da vacina montada ao lado da Pista da Saúde Central.

O prefeito Dr. Antonely, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o deputado Alexandre Curi, o vice-prefeito Ulisses, o secretário Municipal da Saúde Leandro Moreira e os vereadores acompanharam o lançamento da campanha onde foram vacinados, em formato Drive-Thru, com a primeira dose idosos acima de 64 anos e com a segunda dose os idosos conforme aprazado na carteira de vacinação.

“Conforme a orientação do governador Ratinho Junior, estamos percorrendo os municípios e acompanhando as ações de perto, incentivando a continuidade no processo de imunização”, disse o secretário Beto Preto.

“O esforço faz parte da campanha de vacinação de domingo a domingo, do Governo do Estado, que tem sido fundamental para o aumento no número de vacinados no Paraná. Parabéns ao prefeito Antonely, parabéns a equipe da Saúde e a população de Ibaiti”, disse o deputado.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho afirmou que Administração Municipal está tomando todos os cuidados necessários para conter a pandemia com todas as medidas recomendadas pela OMS.

]“É um momento de alegria para todos nós ver nossos idosos serem vacinados. Quero agradecer ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, ao secretário Beto Preto e ao deputado Alexandre Curi pela dedicação com a saúde da população do Paraná. As famílias ibaitienses agradecem ao governador Ratinho Junior, através do secretário Beto Preto e ao deputado Alexandre Curi, por atender todas as necessidades do nosso município na área da saúde neste momento de pandemia” disse o prefeito Dr. Antonely.