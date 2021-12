Entidade agradece benefícios sociais ao prefeito platinense

Presidente da Associação da Platina agradece prefeito publicamente

Leandro Rocha, atual presidente da Associação dos Moradores do povoado Platina, agradece os serviços prestados por intermédio do prefeito professor Zezão.

Entre as obras realizadas estão a instalação de um parque infantil e a colocação de refletores, reforma do posto de saúde, parquinho Infantil, manutenção de tapa buraco, na rua, roçagem etc. Sem dúvidas melhorou a qualidade de vida dos platinenses.

Veja algumas fotos das obras realizadas: