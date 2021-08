Barros pede à PF investigação sobre vazamentos da CPI

“Partiram para a tática criminosa do vazamento para me desgastar e causar constrangimento”

O deputado federal Ricardo Barros (foto) solicitou, nesta segunda-feira (16),para a Polícia Federal a investigação e a responsabilização pelo vazamento de documentos sigilosos da CPI (Comissão Parlamentar de Investigação) da Pandemia.

Segundo o parlamentar, a Imprensa recebeu nos últimos dias dados sigilosos relativos às investigações em curso na CPI da Pandemia. Troca de mensagens e áudios sob responsabilidade da Comissão basearam reportagens divulgadas no fim de semana.

“São dois crimes que precisam ser apurados e responsabilizados: o vazamento dos dados sigilosos e o abuso de autoridade. A CPI se utiliza de estratégia covarde para politizar a investigação com o objetivo de me atingir e de atingir o Governo Bolsonaro”.

O líder do governo criticou duramente a estratégia dos senadores e questionou o motivo de o assunto não ter sido levantado quando ele esteve na CPI. “Fui à Comissão e rebati todas as acusações com documentos. Estou pronto para voltar assim que me chamarem. A narrativa dos senadores da oposição não se sustenta, e eu provei isso. Agora eles partem para a tática criminosa do vazamento para me desgastar e causar constrangimento. Se tinham esses dados, por que não me perguntaram?”, frisou.