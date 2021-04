Bandeirantes ganha mais 10 leitos de UTI

Investimentos em equipamentos e 20 leitos de enfermaria passam de R$ 600 mil

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) fez a entrega oficial na manhã desta sexta-feira, dia nove , de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 de enfermaria exclusivos para tratamento da Covid-19 e equipamentos diversos, que somam mais de R$ 600 mil.

O recurso para a aquisição dos equipamentos já foi autorizado e os leitos devem ser instalados no local, que atende também municípios da região, nos próximos dias.

“São equipamentos para melhorar o atendimento à saúde em Bandeirantes e região. Temos atuado com muito esforço e empenho para garantir que todos os municípios do Norte Pioneiro sejam beneficiados, com investimentos na área da saúde, assim como fazemos hoje, na Santa Casa de Bandeirantes”, comentou o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa.