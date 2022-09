Atuação de Beto Preto nos bastidores da Epidemia/Covid-19

“Histórias não contadas da pandemia”

O mundo mudou em 2020 com a dispersão da Covid-19. Brasil e Paraná também foram afetados pela doença, responsável por mais de 650 mil mortes no país. Restrições, cuidados amplificados com saúde e medidas sanitárias tornaram-se comuns no combate ao vírus.

O Paraná, entretanto, se destacou na hora de enfrentar a Covid-19, especialmente devido às medidas rápidas e eficazes aplicadas pelo então secretário de Saúde e hoje candidato a deputado federal, Beto Preto (foto). Médico por formação e ex-prefeito de Apucarana, ele foi um dos responsáveis por minimizar potencialmente os estragos causados pela pandemia.

Toda a história envolvendo a atuação do candidato pode agora ser conferida através da websérie “Histórias não contadas da pandemia”, disponível no canal oficial de Beto Preto no YouTube.

Dividida em episódios temáticos, a obra detalha a atuação exemplar de Beto para salvar as vidas dos paranaenses, bem como esmiúça a chegada do vírus no estado, os primeiros cuidados, as construções de hospitais, imposição de medidas restritivas, chegada das vacinas e diversos outros pormenores que não vieram a conhecimento do grande público.

A recepção à produção tem sido positiva, com inúmeros comentários parabenizando o trabalho realizado e destacando a atuação do secretário. “Parabéns Dr. Beto Preto. Precisamos de pessoas com visão técnica, profissional e humana, com coragem para propor e tomar decisões difíceis, sempre pensando no bem da população e dos profissionais envolvidos. Que Deus continue abençoando sua vida e obrigado por tudo. O senhor está no caminho certo… Deus o abençoe”, publicou um internauta.