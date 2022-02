Assume novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral

E Romanelli diz que “o combate à desinformação será o grande desafio das eleições”

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) defendeu nesta terça-feira, 1º de fevereiro, o combate sem trégua às fakes news que podem comprometer o resultado das eleições de outubro. “O combate à desinformação será o grande desafio das eleições. Precisamos ampliar o acesso aos canais de comunicação da Justiça Eleitoral, para que o eleitor possa denunciar as fake news e, ao mesmo tempo, confirmar a veracidade das informações publicadas nas redes sociais”, disse Romanelli na posse do novo presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral)

Romanelli parabenizou os desembargadores Wellington Emanuel Coimbra de Moura, que assumiu a presidência do TRE, e Fernando Wolff Bodziak, vice-presidente e corregedor do órgão. O novo presidente assume o lugar do desembargador Tito Campos de Paula. O mandato é de dois anos.

Trajetória — Nascido em Porecatu, no Norte do Paraná, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura formou-se em Direito pela UEL (Universidade Estadual de Londrina). Em 1990, ingressou no Tribunal de Justiça do Paraná, atuando como juiz substituto na comarca de Cornélio Procópio.

Depois, atuou nas comarcas de Marilândia do Sul, Pato Branco, Cascavel, Londrina e Curitiba, onde assumiu como juiz de direito substituto em segundo grau.

Wellington Moura foi ainda diretor de Planejamento Estratégico da Amapar (Associação dos Magistrados do Paraná) e professor de Técnica Estrutural de Sentença Criminal na Escola de Magistratura do Paraná, e de Processo Penal na Unopar. Ele também é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela UEL.

Em julho de 2014 tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, do qual foi primeiro-vice-presidente no biênio 2019/2020.