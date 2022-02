Assembleia Legislativa realiza sessão nesta quarta-feira

Parlamentares se reúnem para debater e votar uma pauta composta por cinco itens

A Assembleia Legislativa do Paraná (foto) realiza na quarta-feira (2), a partir das 14h30, sessão ordinária para debater e votar uma pauta composta por cinco itens. Entre eles, o projeto de lei 578/2020, do deputado Alexandre Amaro (Republicanos), que institui o Dia Estadual do Bombeiro Civil, a ser comemorado anualmente no dia 12 de janeiro. O texto, que também inclui a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná, será votado em segundo turno

O projeto de lei 531/2021, do deputado Ricardo Arruda (PSL), que concede o título de Utilidade Pública à Igreja Evangélica Ágape, também será votado em segunda discussão. O mesmo acontece com o projeto de resolução 3/2022, da Comissão de Tomada de Contas, que aprova a prestação de contas das despesas dos deputados referentes ao mês de junho de 2021.

Por fim, serão votados em primeira discussão os projetos de lei 345/2018, do deputado Nelson Justus (DEM), que concede o título de Utilidade Pública Estadual ao Instituto Avidas – Pesquisa e Inovação em Medicina e Saúde, de Curitiba; e 207/2021, do deputado Michele Caputo (PSDB), instituindo o Dia Estadual do Motorista de Aplicativo, a ser celebrado anualmente dia 26 de março.

A sessão plenária tem início às 14h30 e pode ser acompanhada ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo

Foto:Orlando Kissner