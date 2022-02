Assembleia Legislativa fará audiência pública sobre diabetes

Ocorrerá no dia2 2 de março a partir das 09h30

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, 9, requerimento dos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB), Dr. Batista (DEM) e Michele Caputo (PSDB), e que marcou para o dia 22 de março, a partir das 9h30, uma audiência pública para tratar dos cuidados dos pacientes com diabetess durante e após a pandemia. “A covid teve um enorme impacto no cuidado de doenças crônicas. A sobrecarga dos serviços de saúde, além do medo da contaminação do vírus, acabou acarretando no atraso de diagnósticos de pacientes, suspensão de tratamentos e interrupções no acompanhamento médico”, argumentaram os deputados.

“Além disso, no caso de pessoas com diabetes, a pandemia trouxe ainda mais uma preocupação, uma vez que o vírus pode ter efeitos mais graves em diabéticos”, completam.

A audiência pública, segundo os deputados, terá como foco as dificuldades e desafios enfrentados por pacientes diabéticos durante os últimos dois anos. “A audiência vai procurar mostrar desde a importância do diagnóstico no cenário de pandemia, o controle e acompanhamento dos níveis glicêmicos, o tratamento adequado e acompanhamento médico, desafios enfrentados e os passos a serem tomados para garantir a segurança e tratamento da pessoa com diabetes nos próximos anos”, aponta Romanelli.

Serão convidados para o debate a Secretaria Estadual de Saúde, médicos, enfermeiros, a Associação de Diabéticos de Foz do Iguaçu (Adifi), a comunidade científica, representantes de outras áreas do Estado, do governo federal e da sociedade civil organizada. A audiência será transmitida por videoconferência pela plataforma Zoom, Youtube e demais meios de comunicação do legislativo paranaense.