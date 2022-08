Asfalto na Vila Leão e Avenida da Cidadania

Investimento totaliza R$ 1,375 milhão

O Diário Oficial do Município trouxe nesta quarta-feira (dia 17) as publicações das leis autorizativas para a pavimentação asfáltica de ruas da Vila Leão e da Avenida da Cidadania, em Jacarezinho. Com a inclusão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, o próximo passo é a obtenção da autorização do órgão repassador dos recursos para que se proceda a licitação.

Essas obras serão realizadas com recursos de convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (R$ 1,23 milhão) e contrapartida municipal (R$ 145 mil), totalizando R$ 1,375 milhão.

Na Vila Leão, que fica em frente a JBS, atravessando a pista, serão pavimentadas todas as ruas que ainda não possuem essa infraestrutura, enquanto na Avenida da Cidadania, nas proximidades da APAE, será feita a ligação entre a BR-153 até seu final, onde estão sendo construídas unidades habitacionais em parceria com a Cohapar. “São obras importantes e que vão melhorar muito a qualidade de vida dos moradores, bem como dos usuários das Associações localizadas na Avenida da Cidadania”, destaca o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

O convênio com a SEDU, lembra o prefeito, foi obtido graças a indicação do deputado estadual Guto Silva (PSD). “Agradeço muito ao deputado Guto Silva e especialmente ao governador Ratinho Júnior, que mais do que parceiros, são verdadeiros amigos. Esperamos que as licitações ocorram rapidamente para que as obras sejam iniciadas o quanto antes”, pontua Palhares. “Agradeço também aos vereadores, que prontamente votam e aprovam os projetos de lei encaminhados por nossa gestão”, finaliza.