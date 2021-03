Arns pede agilidade na vacina de deficientes

Senador inclui pessoas com doenças raras também

Durante audiência pública realizada nesta semana pela Comissão Temporária da Covid-19, o senador Flávio Arns pediu ao ministro Marcelo Queiroga que o Ministério da Saúde aborde o tema da vacinação de pessoas com deficiência e com doenças raras com mais clareza. O senador destacou a importância da vacinação deste público pela grande vulnerabilidade e risco de complicações que sofrem em relação à doença, além de cobrar que a imunização dessas pessoas seja agilizada.

No ano passado, em conjunto com a senadora Mara Gabrilli, Arns já havia encaminhado pedido ao Ministério da Saúde para que pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência e seus cuidadores fossem incluídos entre as populações-alvo prioritárias da campanha de vacinação contra a Covid-19, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na justificativa do pedido, Arns e Gabrilli alegaram que as pessoas com deficiência ou com doenças raras apresentam maior vulnerabilidade e com isso são mais expostas ao risco de contaminação pela Covid-19, seja por deficiência da imunidade ou por causas genéticas ou metabólicas.