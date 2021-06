Aprovada doação de absorventes nas escolas e UBSs

Projeto de lei aprovado nesta terça-feira na Alep

Projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e outros seis parlamentares, aprovado nesta terça-feira, 29, pela Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa, prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos nas escolas públicas e unidades básicas de saúde paranaenses.

Além de Romanelli, assinam a proposta as deputadas Cristina Silvestri (CDN), Luciana Rafagnin (PT), Mabel Canto (PSC) e Mara Lima (PSC) e os deputados Goura (PDT) e Boca Aberta Júnior (Pros). A proposta evita a evasão escolar das mulheres paranaenses durante o período menstrual.

Romanelli lembra que, com a proposta, o Paraná cria uma política pública sobre a pobreza menstrual, que promove a dignidade para muitas jovens que deixam as salas de aula todos os meses por conta da falta do uso de absorventes. Ele lembra ainda que, em maio deste ano, a campanha dignidade feminina arrecadou e distribuiu mais de 30 mil unidades de absorventes.

“Foi uma ação conjunta da Procuradoria Especial da Mulher que trabalha no combate à pobreza menstrual. Os absorventes arrecadados foram repassados às escolas estaduais, que mantêm estoques para doar a meninas em situações de vulnerabilidade”, explica o primeiro secretário da Alep.