Anunciada sessão especial da Alep em defesa da Ucrânia

Romanelli presidiu sessão desta quarta-feira em Curitiba

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) presidiu a sessão desta quarta-feira, 2, da Assembleia Legislativa e anunciou que na próxima segunda-feira, 7, haverá um ato em favor da Ucrânia no parlamento estadual. A bandeira do País será hasteada junto com os pavilhões do Paraná e do Brasil.

Na sessão especial, representantes da comunidade ucraniana do Paraná poderão se manifestar, juntamente com deputados. “É uma ato de solidariedade e de apoio incondicional à Ucrânia e ao seu povo. O Paraná abriga 480 mil ucranianos e descendentes”, afirmou Romanelli.

Para Romanelli a decisão dos deputados é para evidenciar o repúdio da Assembleia Legislativa do Paraná contra os injustificados atos de violência promovidos pela Rússia. “A Ucrânia é um País democrático, com eleições livres, que merece respeito. Estamos unidos na luta para restabelecer a paz”, afirmou o deputado.

O deputado destaca que a mobilização do povo ucraniano para defender o País contra uma superpotência precisa ser reconhecida. “As pessoas estão lutando para viver, para retomar a normalidade com um empenho impressionante”, destacou.