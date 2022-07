Dr.Antonely e Castelo Branco entregam uma Toyota Hilux em Ibaiti

S erá utilizada pela Patrulha Rural no município

Na tarde desta sexta-feira (01), a prefeitura de Ibaiti recebeu o Tenente Coronel, Emerson Castelo Branco, comandante do 2º BPM de Jacarezinho e o 1º Tenente, Lúcio Dziuba, responsável pelo Comando da 3ª Cia/PM.

Entregaram ao 1º Sargento Azevedo, responsável pela Patrulha Rural da Polícia Militar de Ibaiti, uma viatura zero KM para a 3ª Companhia. É uma camionete Hilux equipada que será utilizada pela Patrulha Rural no município.

Presentes também o Vice-prefeito Ulisses Mingote, o Procurador Geral do Município, Juventino Antônio de Moura Santana, o Secretário. Municipal de administração, Guilherme Augusto de Oliveira Leite, os vereadores José Oscar Belão, Vera do Julinho, Tadeu Melancia, André Sub Zero, Luciano Berges e Valdir da Farmácia,

O pedido da nova viatura para a Patrulha Rural foi feito pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote e os vereadores, ao Deputado Estadual Alexandre Curi que intercedeu junto à Polícia Militar do Paraná (PMPR).

“Agradecemos pelo empenho para a vinda de mais uma nova viatura da Polícia Militar para Ibaiti. Agradecemos também ao Secretário de Segurança Pública do Paraná, o Delegado Wagner Mesquita e ao Governador Carlos Massa Ratinho Junior pelo fortalecimento da Segurança Pública do nosso Estado”.