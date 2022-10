Antonely Carvalho recebe vereadores mirins de Ibaiti

Importância da Câmara Mirim

O prefeito Dr. Antonely Carvalho recebeu no gabinete da Prefeitura a recente visita dos Vereadores Mirins do município de Ibaiti. Participaram do encontro, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o presidente da Câmara Municipal José Oscar Belão e o vereador Luciano Berges. Os Vereadores Mirins estavam acompanhados do sargento Valdeci Fernandes Brito, diretor militar do Colégio Cívico Militar Júlio Farah.

Na oportunidade, o chefe do executivo destacou a importância de se ter um Legislativo com jovens e a felicidade em receber os “edis”. Dr. Antonely enfatizou que a experiência vivenciada pelos adolescentes será levada por toda a vida.

A Câmara Municipal Mirim de Ibaiti é composta por Rayani de Oliveira Moreira de 15 anos, (presidente) moradora do Bairro João Edmundo de Carvalho; Bruna de Morais Mendes de 16 anos (vice-presidente), moradora na Vila Sossego; Daniel Heidgger Costa, 14 (secretário), morador no Bairro João Edmundo de Carvalho; Yudi Gabriel da Silva, de 13 anos, morador do Bairro João Edmundo de Carvalho; Erick da Silva Passos, 14, morador no Bairro Cohapar; Matheus Henrique Teixeira Xavier, 14, morador no Bairro João Edmundo de Carvalho; João Callebe Rodrigues da Cruz, 14, morador no Bairro Barra Bonita, Nicoli Lacerda da Silva, de 16 anos, moradora no Bairro Área Verde e Bruna Ribeiro Terra, 15, moradora na Vila Sossego.

Os Parlamentares Jovens de Ibaiti foram eleitos através do programa desenvolvido em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e o Colégio Cívico Militar Júlio Farah.

O programa tem como objetivo promover a integração entre a Câmara e a comunidade escolar do município, proporcionando aos estudantes, dessa forma, o conhecimento do papel dos vereadores e do Legislativo. Os Vereadores Mirins tomaram posse durante a Sessão Solene na Câmara Municipal.