Anibelli Neto mostra suas leis neste Dia Mundial do Câncer

Deputado ressalta a importância da prevenção

Nesta sexta-feira, 04 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Câncer, criado pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC). O deputado estadual Anibelli Neto (foto), do MDB, destaca nesta data algumas leis de sua autoria que visam a conscientização da população e prevenção da doença.

Na semana passada todos foram surpreendidos com o anúncio do apresentador Tiago Leifert, e sua esposa, a jornalista Daiana Garbin, revelando que a filha do casal, Lua, de apenas 1 ano e 3 meses, possui um tipo raro de câncer nos olhos, o retinoblastoma. A doença atinge crianças até 5 anos e possui um índice de cura em torno de 90%, quando diagnosticada de forma precoce, há preservação da visão em 90% dos casos.

“Assim como o casal resolveu tornar público o caso de sua filha, com a intenção de alertar os pais a buscarem um diagnóstico precoce para evitar o problema, nós apresentamos projetos que viraram leis visando alertar a população com um único propósito: salvar vidas”, explicou o deputado Anibelli Neto.

É dele, por exemplo, a Lei 18.829, sancionada em 2016, que institui o “Mês Dezembro Laranja”, que tem por objetivo desenvolver ações preventivas e diagnóstico do câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de pele é o tipo de maior incidência de casos no Brasil.

É de Anibelli Neto, também, a Lei 18.494, sancionada em 2015, que institui no Paraná a Semana de Valorização das Pessoas Portadoras de Câncer (neoplasia maligna), realizada na última semana de novembro, já que no dia 27 deste mês é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer.

Outro projeto do deputado que virou lei no Paraná, é o direito ao pagamento de meia entrada em espetáculos teatrais, musicais, exposições de artes, cinematográficas e demais manifestações culturais e esportivas aos portadores de câncer, através da Lei 18.445, de 2015.

“A prevenção é muito importante, as pessoas devem procurar seus médicos periodicamente, uma ação como essa pode salvar a sua vida”, pontuou o parlamentar.