Anibelli eleito presidente do MDB(vídeo)

O deputado estadual Anibelli Neto é o novo presidente do MDB do Paraná. Ele foi eleito na convenção realizada neste sábado (31), presencialmente na Sala de Eventos Graciosa, do Hotel Aladdin, no centro de Curitiba, com parte dos delegados votando de forma remota.

A chapa 2 “MDB de Todos”, liderada por Anibelli, foi escolhida por 203 (76%) delegados para formar a nova executiva estadual. Já a chapa “Sempre MDB”, do ex-senador Roberto Requião, recebeu 77 (24%) votos.

Brancos e nulos somaram dois votos e 30 delegados se abstiveram do voto.

O ex-deputado federal e ex-secretário-secretário-geral do partido, João Arruda, votou bem cedo, a favor da chapa vencedora.

“O prestígio aumentou a confiança em ganhar a eleição do Paraná democraticamente com alguém que eu tenho um respeito muito grande. Quero agradecer do fundo do meu coração o apoio de dizer que o compromisso continua antes, durante e depois desta convenção fazer uma chapa competitiva dos deputados estaduais e federais. Após a pandemia, vamos fazer encontros regionais e convoco toda a militância para estar conosco”, disse Anibelli Neto após o pleito.

A chapa de Anibelli conta com apoio dos dois deputados federais da legenda, Sérgio Souza e Frangão, e de lideranças históricas do partido, como o ex-governador Orlando Pessuti, os ex-deputados Nereu Moura, Paulo Furiati e Renato Adur, além dos prefeitos Flávio Zanrosso, de Tomazina. Júnior Weiller (Jesuítas), e presidente da Associação de Municípios do Paraná, Beto Lunitti, de Toledo.

Flávio Zan, como é conhecido, é do Norte Pioneiro, e será delegado dos diretórios estadual e nacional.

Anibelli Neto agradeceu o deputado Sérgio Souza, que abriu mão de disputar a presidência para compor a chapa 2. “Ele teve grandeza e viu que ainda somos jovens e temos tempo para formar este partido”.

No total, mais de 300 delegados votaram, parte de forma presencial e parte na plataforma virtual.

