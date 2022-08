Cerca de 180 estudantes passearam pelo parque

Cerca de 180 alunos da rede municipal de ensino de Santo Antônio da Platina visitaram na tarde de sexta-feira (19) a Efapi Expo 2022.

O passeio foi guiada por universitários do curso de veterinária da Uenp de Bandeirantes, através do grupo de estudos do professor Marcelo Alves da Silva.

Os estudantes foram recepcionados pelo prefeito José da Silva Coelho Neto e estiveram nos estandes, pavilhões de gado e puderam conferir outras atrações da feira.