Alisson Wandscheer: um “quase estreante” no parlamento do PR

Eleito com 41.052 votos, Alisson Wandscheer (PROS) é filho do deputado federal reeleito Toninho Wandscheer. Ele é um “quase estreante” na Assembleia Legislativa do Paraná. É que já assumiu uma cadeira na Casa de Leis por duas vezes: em 2008, quando era o primeiro suplente do então deputado Felipe Lucas, que se licenciou por problemas de saúde e em 2011, por um curto período, quando entrou no lugar de Durval Amaral, que passou a integrar o Governo do Estado. “Não é uma novidade para mim, mas desta vez será diferente. Serei titular de um mandato, que será voltado ao municipalismo, onde vou honrar a confiança dos mais de 40 mil eleitores com muito trabalho”, afirma.

Com 45 anos, o advogado é casado e pai de três filhos, um deles, um rapaz de 15 anos, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma das causas que pretende defender no Poder Legislativo. “Será uma bandeira do meu mandato, lutar e investir em políticas públicas e mais acesso a informações que melhorem a vida dos portadores”, destaca. Ele também pretende atuar para aumentar o orçamento dos municípios para que possam investir mais em segurança, educação, infraestrutura e na saúde pública.

Carreira política

Começou na política aos 18 anos, em Fazenda Rio Grande, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde foi vereador por três mandatos, entre 1997 e 2008, secretário de obras e prefeito interino, além da passagem pela Assembleia por duas vezes. Atualmente, preside o PROS Paraná. “Também pretendo fazer um mandato participativo, para batalhar e defender as reais necessidades dos paranaenses com muito diálogo e transparência”, se compromete.