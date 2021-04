Alep retoma sessão presencial

Atividades de forma híbrida contarão com até 25 deputados

O presidente e o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano (PSDB) e Luiz Cláudio Romanelli(PSB), anunciaram o retorno da presença dos deputados em plenário a partir das próxima segunda-feira, dia 26.

As atividades de plenário de forma híbrida contará com a presença de até 25 deputados durante a sessão plenária de forma presencial e os demais de forma remota.

“Retornaremos com todos os cuidados necessários conforme estabelece a Organização Mundial da Saúde e tomaremos todas as cautelas para que os senhores deputados e servidores estejam protegidos”, disse Traiano

Um novo ato da Comissão Executiva será publicado regulamentando também o acesso e circulação de pessoas no Legislativo, como a permissão para o ingresso de prefeitos nas dependências da Assembleia, e também um novo limite de servidores nos gabinetes parlamentares, lideranças e Comissões.

“Estamos flexibilizando com a absoluta consciência da responsabilidade que temos. Se verificarmos que não está sendo respeitado, que não há colaboração, vamos revogar o ato e retorna tudo através do sistema remoto”, disse o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB). “Estamos tentando construir uma solução possível para conviver com a pandemia, que vai levar o ano inteiro por conta da questão das vacinas, e vamos retomar paulatinamente. O que não dá é para aglomerar prefeitos nos gabinetes”, completou.

Plenário – Em fevereiro deste ano os deputados tinham retomado as atividades em plenário com a presença dos parlamentares, assim como a reunião, também de forma híbrida, da Comissão de Constituição e Justiça.

Com o anúncio do lockdown no início de março e, posteriormente, a “Bandeira Vermelha” na cidade de Curitiba, os trabalhos no Legislativo retornaram à fase remota, com presença em plenário apenas da Comissão Executiva.