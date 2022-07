Assembleia e Unitar capacitam vereadores e prefeitos do Paraná

Políticas públicas relacionadas à Agenda 2030

A Assembleia Legislativa do Paraná vai auxiliar no treinamento e capacitação de vereadores e prefeitos do Estado para ampliar as políticas públicas relacionadas à Agenda 2030 e aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

O projeto batizado de “Universidade dos Prefeitos” foi firmado em cerimônia na embaixada brasileira em Genebra, na Suíça, na noite desta quinta-feira (30), pela deputada estadual Maria Victória (PP); diretor do Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR), Alex Mejia; presidente da Organização Mundial da Família (OMF), Deisi Kusztra; Embaixador do Brasil na Suiça, Tovar Nunes; superintendente geral de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná (SGDES) Keli Guimarães e presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller.

Maria Victória disse que a Assembleia vai disponibilizar os canais de comunicação, a TV Assembleia e a Escola do Legislativo para promover os treinamentos desenvolvidos pela Unitar para os prefeitos brasileiros.

“É uma ação que envolve também o Governo do Estado e a AMP. Vamos utilizar a estrutura de comunicação da Assembleia e a Escola do Legislativo para transmitir cursos e aulas. Na Universidade dos Prefeitos compartilharemos o conhecimento para garantir a capacitação continuada aos prefeitos e vereadores paranaenses”.

Uma comitiva de prefeitos e prefeitas de diversas regiões, liderada pelo presidente da AMP, está participando de um processo de capacitação promovido pela Unitar na sede da ONU de Genebra.