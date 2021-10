ALEP APROVA PROJETO DE ANIBELLI NETO QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À OVINOCAPRINOCULTURA

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou durante a sessão desta terça-feira (19), o projeto de lei nº 849/2019, apresentado pelo deputado Anibelli Neto, do MDB, que institui a Política Estadual de Incentivo à Ovinocaprinocultura.

De acordo com a justificativa do projeto, a Política Estadual de Incentivo à Ovinocaprinocultura, tem como objetivo promover o aumento da escala e a padronização da produção, a regularidade do fornecimento, o estímulo ao beneficiamento e a melhoria da qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor.

Ao defender a proposta, o deputado Anibelli Neto falou do novo momento que o Paraná vive, onde a vacinação da febre aftosa foi suspensa e o selo de sanidade está sendo colocado nos quatro cantos do estado, e destacou que “a proteína animal de origem caprina e ovina, que são muito bem aceitas pela população, precisam ser trabalhadas para aumentar sua escala numa qualidade melhor e que chegue não só ao Paraná, mais em outros lugares”.

A iniciativa do projeto é de garantir também o melhoramento genético dos animais, com o desenvolvimento de raças mais produtivas. Entre as diretrizes da Política estão a redução das disparidades regionais, a geração de emprego e renda, a indução ao empreendedorismo, a sanidade e a segurança alimentar, bem como o bem-estar animal.

Anibelli Neto lembrou também que o projeto foi encaminhado à secretaria de Agricultura, que ajudou a melhorar a proposta, e agradeceu todos os servidores da secretaria pelo apoio.