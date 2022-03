Advogada assume presidência do PSDB/Mulher no Paraná

Gestora de estabelecimento de ensino de Londrina foi a escolhida

A advogada londrinense, Fernanda Viotto tomou posse nesta segunda-feira, 14, da presidência do PSDB Mulher no Paraná. A posse foi acompanhada do deputado estadual Michele Caputo, o presidente estadual do PSDB, Beto Richa, e o pré-candidato ao governo do estado, César Silvestre.

Fernanda destacou o trabalho desenvolvido por Rosalina Batista, que deixa a presidência do PSDB Mulher, para assumir uma vaga na comissão executiva estadual do partido. Ela adianta que entre seus principais compromissos está dar continuidade ao projeto desenvolvido no Paraná de capacitação de lideranças femininas.

Fernanda Viotto se encontrou nesta quarta-feira, 16, em Brasília, com a presidente nacional do PSDB Mulher, Yeda Crusius, para debater ações nacionais e estaduais para aumentar a representatividade feminina nos espaços de poder.

A paranaense é empresária e atuante em causas sociais. Advogada desde 2000, também é gestora da Damásio Educacional em Londrina. Em 2020, Fernanda Viotto entrou na política e foi candidata a vice-prefeita de Londrina.

Recentemente, ela se filiou ao PSDB, onde agora assume um importante cargo de liderança.