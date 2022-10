Ações de prevenção ao câncer de mama

Procuradoria da Mulher da Alep apresentou variados tipos de informação sobre tema

Informação nunca é demais quando se trata de prevenir doenças, especialmente, o câncer. Como parte das ações do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná promoveu uma tarde de palestras com “Orientações Sobre a Saúde da Mulher”, nesta terça-feira (25).

Foi no Espaço Cultural da Casa, que ficou cheio de servidoras e visitantes vestidas de rosa. “Fico feliz em ver tantas mulheres aqui buscando informações e interessadas no tema. Independentemente de partido, nós formamos um grande time em prol da saúde da mulher. Lembro sempre que prevenir também é cuidar da alimentação, do corpo e que ninguém interfira na prevenção. Falo isso, porque sabemos que muitos homens não deixam as esposas fazerem os exames”, ressaltou a procuradora da Mulher da Assembleia, a deputada Cristina Silvestri (PSDB).

Ao lado dela, estavam as deputadas Luciana Rafagnin (PT) e Mabel Canto (PSDB); as parlamentares eleitas Marcia Huçulak (PSD), Ana Júlia (PT) e Cloara Pinheiro (PSD), a coordenadora da Procuradoria, Alessandra Abraão, voluntárias do Instituto Humsol, do Instituto Dalle Done Vigiani, os deputados Nelson Justus (União) e Alexandre Amaro (Republicanos), Fabiana Campos Romanelli, esposa do primeiro secretário, Luiz Claudio Romanelli (PSD), também presente e Rose Traiano, coordenadora de Ações Solidárias da Assembleia, e esposa do presidente Ademar Traiano (PSD).

“O Outubro Rosa representa um gesto de alerta para todas as mulheres brasileiras e paranaenses. É fundamental que se trabalhe de forma preventiva. Cumprimento a Procuradoria por essa ação e esse trabalho. Sintam-se todas acolhidas. Estamos sempre prontos para apoiar essa causa”, afirmou o presidente Traiano.

Ações – O evento serviu ainda para a divulgação de material e da campanha de arrecadação de maquiagens, bijuterias, lenços e perucas para o projeto Esquadrão da Autoestima, idealizado pelo Instituto Humsol. As doações podem ser feitas na Procuradoria, que fica no 3º andar do prédio administrativo da Assembleia.

“Ests parceira com a Procuradoria da Assembleia acontece neste período, e é muito importante, mas gosto de lembrar que as doações podem ser feitas o ano todo, porque o nosso trabalho não para, apesar de aumentar nessa época”, diz Nilcéia do Rocio Barboza, diretora financeira da instituição sem fins lucrativos, que atua desde 2009 em Curitiba, região metropolitana e em outras cidades paranaenses na prevenção, informação, orientação, conscientização e acolhimento para as pacientes em tratamento contra o câncer. “Aqui também estamos apresentando às mulheres nosso projeto Mama Amiga, onde mostramos como deve ser feito o autoexame de forma correta. O primeiro passo para que as mulheres que identifiquem alguma anormalidade na mama procurem ajuda”, reforçou Nilcéia.

Outra ação da tarde foi realizada por médicas e nutricionistas do Instituto Dalle Done Vigiani, voltado para o acompanhamento e segmento da saúde da mulher, que orientaram sobre os fatores de risco para o surgimento do câncer. “Por exemplo, a importância do impacto de bons hábitos na prevenção do câncer como boa alimentação e atividade física e como fatores de risco, cito a obesidade, o tabagismo, consumo excessivo de álcool e o sedentarismo, entre outros”, explicou a nutróloga Bianca Dalledone.

Outro foco das orientações esteve nas informações para mulheres evitarem as relações abusivas. A instituição possui uma rede de apoio para combater qualquer forma de abuso, seja patrimonial, sexual, emocional. “Identificar e combater o abuso é fundamental para que a mulher seja a protagonista de sua vida. A gente não pode achar normal qualquer que seja a forma de abuso”, destacou Flávia Ohde, que também é nutróloga e idealizadora e coordenadora do projeto O (En)canto do Sereio.

Cuidados diários – A ginecologista e obstetra da Rede Mãe Curitibana Vale a Vida, Karina Utrabo Prosdócimo, apresentou dados sobre o câncer de mama, segundo entre os que mais matam no Brasil. “Por que é importante falar sobre o tema? Porque 17 mil mulheres morreram em 2021 no Brasil por causa da doença, que é a segunda maior em incidência, perdendo apenas para o câncer de pele. A multiplicidade informações pode salvar vidas”, lembrou.

Karina explicou que são três os pilares a serem destacados: qualidade de vida, autocuidado e rastreamento. “Um problema genético até tem influência do ambiente, mas há muitos mitos em torno da doença: ferrinho de sutiã, tombos, desodorantes e tristeza não causam câncer de mama. 28% dos casos podem ser prevenidos com boa qualidade de vida e boa saúde e bem-estar são medidas que podem salvar uma a cada três mulheres”, informou. “Precisamos estar atentas às mudanças do nosso corpo. Se olhar, se tocar, são importantes para detectar sinais de alerta”, acrescentou.