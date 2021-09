Tentativa de assassinato em Santo Antônio

Um jovem foi preso; motivação não foi revelada

Um jovem recebeu disparo de arma de fogo às 14 horas desta quarta-feira, dia primeiro, na rua Abílio Moreira da Cunha, bairro São Cristóvão, em Santo Antônio da Platina.

Ao chegar no local a equipe tomou conhecimento que a vítima já havia sido encaminhada ao pronto socorro pelo SAMU. Deslocado ao PS, identificou o rapaz, o qual estava consciente e informou que os autores do disparo foram dois, sendo que um já foi ferido por disparo de arma de fogo em um dos braços.

Relatou que o fato ocorreu próximo da caixa d’água da SANEPAR e que saiu correndo e pediu ajuda quando estava perto do local em que reside.

A P2 na sequência abordou um dos autores (que estava com maconha), o qual estava juntamente com adolescente de 15 anos. As partes envolvidas foram encaminhadas à 4ª.CIA/PM e, posteriormente, encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil local para serem tomadas as devidas providências.

Resultados: um homem atingido em risco de morte, um preso(outro ainda foragido) e um menor encaminhado. Dois celulares e uma porção de droga apreendidas.