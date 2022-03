Sindicado dos delegados da Polícia Civil convoca assembleia geral

Segundo o sindicado da Classe hoje delegados de todo Paraná poderão entrar greve

Diante dos diversos adiamentos do anúncio do índice de reajuste do subsídio dos Policiais Civis por parte do Governo , a ADEPOL suspendeu a Assembleia Geral Extraordinária marcada para a última segunda-feira (21). Porém, com o anúncio oficial da divulgação do índice nesra segunda-feira dia 28, FICA REMARCADA A AGE ONLINE conjunta, ADEPOL e SIDEPOL, para a mesma data da divulgação, segunda-feira, 28 de março, com última convocação às 19h30min. Mais detalhes no edital abaixo

A Assembleia ocorrerá com transmissão ao vivo pelo You Tube com link restrito aos Associados e Sindicalizados, desta forma, a ADEPOL e o SIDEPOL terão controle total do número de participantes da AGEC. O link para acesso à Assembleia será divulgado particularmente a cada Delegado associado e/ou sindicalizado.

Ao entrar na sala virtual, o participante deverá escrever seu nome completo no chat para validar sua presença a partir da primeira convocação às 18 horas. A votação ocorrerá da mesma forma, via manifestação no chat da Assembleia que ficará ao lado da tela principal de transmissão. Cada assunto levado à votação terá uma janela de dois minutos para manifestação dos participantes. Para a participação na votação é imprescindível a utilização de e-mail próprio com o domínio Gmail, para poder interagir no chat.