Presos dois sujeitos em Santo Antônio

Em abordagem, PM constatou que induziram menores a ingerirem bebidas alcoólicas

Na noite do último domingo (20),a ROTAM prendeu dois sujeitos durante patrulhamento em Santo Antônio da Platina.

Ao avistarem um veículo VW/Saveiro, da cor branca, atravessando a Avenida Coronel Oliveira Motta com som extremamente alto, realizaram abordagem do veículo. Constataram que nele continham, além do condutor, mais três passageiros. Durante a abordagem, ainda, solicitaram que saíssem do carro para ser realizada a revista pessoal e veicular. Então, no momento da revista, constatou-se que duas dos três passageiros, sendo estas adolescentes, ambas de 17 anos tinham em mãos 01 garrafa de cerveja cada uma, do tipo long neck, da marca Heineken.

No momento da revista pessoal, não encontraram substâncias e/ou objetos ilícitos. No entanto, o condutor (21 anos) e o passageiro (30 anos) apresentavam sinais de embriaguez, bem como estavam servindo e oferecendo as bebidas alcoólicas às passageiras menores de idade.

Diante dos fatos, foi realizada consulta à placa do referido veículo, em que constatou-se que continha pendências anteriores, e então foi apreendido e recolhido ao pátio da Companhia da Polícia Militar para ser regularizado. Além disso, os 04 indivíduos também foram encaminhados à Cia. PM para passarem pelos devidos procedimentos. Neste local, foi oferecido ao condutor o teste do etilômetro, o mesmo aceitou e o teste aferiu o valor de 0,68 MG/L, por conta disso, foi dada voz de prisão por condução em condições de embriaguez e por induzir menores de idade a ingerirem bebidas alcoólicas, da mesma forma foi procedido com o passageiro, o qual também foi preso. As duas garrafas de cerveja também foram apreendidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil.