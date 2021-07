Embriaguez ao volante em SAP

Condutor não tinha condições sequer de sair do carro, parado em barranco

Equipe foi informada por populares, nesta quinta-feira, dia primeiro, que na rua Frei Henrique havia um VW/Gol sendo conduzido por uma pessoa totalmente embriagada.

No local, havia acabado de encostar num barranco, sendo realizada abordagem pela PM.

O motorista, inabilitado, apresentava visíveis sinais de embriaguez. Só desembarcou do veículo com ajuda, com fala desconexa e sem condições de caminhar.

Na sequência, encaminhado à sede da 4ª Cia PM onde foi oferecido o teste do etilômetro, o qual resultou positivo, dada voz de prisão pelo crime de conduzir auto motor sob influência de álcool.

Preso e encaminhado à delegacia de polícia para procedimento de prisão em flagrante, em seguida cadeia.