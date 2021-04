Elemento de 26 anos atuava no Conjunto Junior Afonso

Na noite desta terça-feira, dia 27, um homem de 26 anos, foi preso na rua Mário Giovanetti, localizada no Conjunto Júnior Afonso em Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, o fato foi registrado às 20h22m.

Na abordagem, encontraram o elemento com porções de maconha, prontas para a venda. Já em sua residência, tinha mais tabletes da mesma droga.

À vista disso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.